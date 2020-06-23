食環署滅鼠不力　區議員促多管齊下

食物環境衞生署滅鼠不力，熱能探測攝錄機監察系統成效存疑。有土瓜灣街坊表示，區內鼠患嚴重，後巷垃圾多，衞生惡劣，不少老鼠體形很大、不怕人，即使是日間，都會在街上游走。食環署引入夜視和熱能探測攝錄機，監測老鼠出沒，協助滅鼠，有區議員批評，相關系統試行前未有諮詢區議會，形容在一些已知是老鼠黑點的地方試行系統不必要；亦有區議員指區內鼠患持續，直斥食環署滅鼠工作做得不夠、力度不足。

何先生住在土瓜灣，他形容區內老鼠不怕人，體形很大，日間都會見到很多老鼠通處走。食環署在九龍城區內150個地點安裝熱能探測攝錄機，而在九龍城街市則有夜視系統，據了解，系統主要用於監測老鼠夜間出沒的位置和數量，職員每日要重看錄像，再自行查找老鼠來源，調整滅鼠策略，放置老鼠藥和誘捕器。

九龍城區議員楊振宇說，不少居民均向他提及，在街上見到大如一隻貓的老鼠，區內鼠患嚴重人人皆知，而食環署的監察系統在試行前未有諮詢區議會，直至近日向區議會提交安裝地點記錄。他發現很多設置位置很多都是已知的老鼠黑點，監測並不必要，建議食環署不如利用資源，多做小區滅鼠行動或引入更有效的滅鼠科技。

另一位區議員吳寶強直言，食環署滅鼠工作做得不夠、力度不足，「唔好以為裝咗攝錄機就解決到問題，就唔使做！」他指九龍城舊樓和食肆多，後巷經常有人棄置廚餘，導致鼠患問題嚴重，食環署和環境保護署應主動巡查，甚至路政署和渠務署都應該主動檢視和維修後巷路面和渠管情況，多管齊下才可以杜絕鼠患。

吳又提到食環署現時1星期僅清洗街道和後巷1次，明顯不足夠，認為應該增加次數，甚或跨部門合作在不同街道和後巷大清洗。