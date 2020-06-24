阿聯酋航空疑疏忽　10內地客杜拜抵港滯機場5日

阿聯酋航空疑疏忽，至少10名內地客滯留香港國際機場無家可歸！新冠肺炎疫情下，多國實施入境限制措施，阿聯酋上周六(20日)一班編號EK380的航班，接載一批內地旅客到香港機場，欲轉機回內地時，因未有檢查清楚這些內地旅客是否持有前往下一個目的地的有效登機證，令有關旅客滯留機場禁區轉機大堂，至今日(24日)已踏入第5日。東網已向阿聯酋查詢，暫未有回應。

其中10人滯留的內地客揚言要發起絕食行動，要求相關部門盡快安排他們返回內地。機管局已即時聯絡有關航空公司，而該航空公司亦已承諾安排旅客返回出發地，但據了解，有關旅客未接受安排。

消息指，其中10名內地人已寫信向內地駐港機構求助，提到10人早前已購買轉乘航班由香港飛返上海或福州，惟因在香港機場無法辦理登機證，現滯留轉機大堂，感到十分無助，更指會發起絕食抗議，要求盡快安排回到內地。信中提到，他們現時資金緊絀，又指由於疫情仍未完結，滯留在機場十分危險。

機管局證實上周六收到報告，有11名旅客乘航機經杜拜抵港後，欲轉機前往內地，但他們並沒持有可前往目的地的登機證。該局重申，在現行措施下，航空公司在外地接受旅客登機前往香港機場過境或轉機時，都必需預先確認目的地接受轉機入境旅客，並已於出發地辦理登記手續及持有登機證列印本，其行李亦須貼上往目的地的行李標籤。航空公司有責任了解各地的入境限制及檢疫要求，避免旅客滯留機場。