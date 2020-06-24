東方日報A1：健康碼 7.1前出爐　僅港粵互通

為配合粵港澳三地檢疫互通的「港版健康碼」，因新冠肺炎疫情反覆而遲遲未推出，最新消息指，健康碼或最快於周六（27日）出台，但首階段僅粵港兩地互通，港人去澳門及返港後仍要接受強制檢疫。為配合過境人流，據悉港府最快下周重啟落馬洲至皇崗口岸的過關服務。有消息人士透露，首階段抽起澳門的安排，除了是因為粵港的商務往來較頻繁外，澳門當局亦顧慮到內地及香港疫情不穩定，擔心通關後影響澳門疫情。

本港已連續十日沒有本地確診個案，內地新增個案速度亦開始回落，有指粵港互通安排即將推出，作為檢疫互認的病毒檢測證明「港版健康碼」，初步暫定每周名額會有兩千至三千個，首階段只供專業人士、有公務及商務往來者申請，先到先得。不過，有指港府會研究為有特別需要人士預留小量名額。另外，衞生署今日會再與提供病毒檢測的獲認可化驗機構開會，繼續商討檢測的流程安排。

有消息人士透露，由於目前公務及商務人士本已可申請豁免檢疫，所以首階段的健康碼會讓這批人士優先申請，健康碼只是將通關過程規範化，而首階段的每周申請配額亦是按這批人數計算出來。對於外界要求將名額分配予跨境工作的基層人士，消息指首階段應不會涵蓋此類人，亦不包括中港家庭，但可能會視乎申請名額，不排除之後會放寬。

對於抽起澳門的安排，有指是粵港兩地考慮到雙方與澳門的商務往來較少，首階段與澳門互通檢疫的需求較低。不過消息人士透露，澳門當局有表達對通關的憂慮，因考慮到香港近日有大量輸入個案，擔心檢疫互通後影響到澳門的疫情，加上澳門已長時間沒有錄得新增個案。因此，港人去澳門仍要繼續接受強制檢疫。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，相信推出健康碼後不會對本港疫情有太大影響，因首階段獲批申請的人士本身已可豁免檢疫，但他認為短期內不宜再擴大健康碼至其他類別人士，至少要待內地疫情在一段長時間回復穩定後，才適宜再放寬。他又指，理解澳門暫不想與粵港檢疫互通的原因，但本港近期只錄得輸入個案，病毒未見進入社區，認為本地疫情相對穩定。

港府昨未有回應健康碼何時出台，僅指明白很多港人因口岸限制而未能進出邊境，目前正努力容許可豁免人士通關，並希望盡快推出健康碼措施，但仍有一些技術問題要克服；又指正與澳門溝通，努力促成兩地人員往來。食物及衞生局回覆時拒透露任何健康碼的落實詳情，僅稱如有最新安排會盡快公布。

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