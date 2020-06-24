綠色先鋒：攜手護海洋　親身考察本地珊瑚

地球有近70%面積為海洋，海洋孕育無數生命，對人類和生態發展有重大貢獻。但近年海洋受到全球暖化、過度捕撈和污染等威脅，海洋生態受到嚴重破壞，保護海洋刻不容緩。有環保組織趁日前的世界海洋日，舉辦一連串海洋活動，讓參加者透過乘搭玻璃底船和講座，了解本地海洋生態和危機。機構希望市民可以同心協力，共同守護海洋。

「有好多珊瑚呀，唔同顏色嘅珊瑚都有！」「嗰度有橙色嘅蜂巢珊瑚！」玻璃底船上，參加活動的父母和小朋友透過透明船底，欣賞水中不同種類的珊瑚群落及色彩斑斕的魚類。儘管當天海水不算十分清澈，但仍無阻參加者興致。每次看見珊瑚，小朋友都會興奮大叫，七嘴八舌地討論珊瑚品種，其中Jayden和弟弟Brendan亦十分好奇，倚着欄杆探頭觀察，更拿着小相機拍照記錄難得一見的珊瑚。

適逢假日，Jayden一家特意到海下灣參加海洋活動，看到未曾親眼目睹的珊瑚群落，Jayden臉上難掩興奮，其中對珊瑚群的紋路更念念不忘。Jayden年紀雖輕，但已明白保護海洋的重要性，「我學到點樣保護海洋，因為如果我哋亂丟塑膠落海，啲魚食咗會死。」

「無晒珊瑚會影響水入面嘅海洋生物。」Jayden爸爸邱先生欣賞珊瑚時，更不忘向兒子解釋珊瑚對海洋生態的重要性。他認為環保教育需從小培養，希望小朋友透過親身考察，學習到書本以外的知識，「好多嘢喺課室同屋企係教唔到，真係要親身體會，好似我都係參加完活動先知，原來珊瑚生長嘅頻率同速度係好受環境影響。」邱先生期望小朋友參加活動後可以坐言起行，在日常生活中實踐環保概念，「呢個只係一個起點，之後會再帶佢哋去其他海岸公園，去認識更多瀕危或受保護嘅海洋生物。」

「點分濱珊瑚同蜂巢珊瑚呢？蜂巢珊瑚好似個足球咁，濱珊瑚就好似一座山。」世界自然基金會香港分會教育主任林珏俐（Lily）是活動的其中一名導賞員，負責主持講座和向參加者介紹海洋生物，「海下灣唔大，但係充滿唔同嘅生物。」 Lily指港人與海洋關係密切，會經常到海邊遊玩，更熱愛食海鮮，但未必知道海洋對人類的重要性。她不希望市民因飲食習慣而破壞生態，間接影響自身及後代的生活環境，「希望呢啲活動可以增加市民對海洋嘅認識，並學識去欣賞呢個美麗嘅海洋。」

「海洋對於人類同全球健康係非常重要，我哋好多生活所需都係嚟自海洋。」 Lily指近年海洋保育議題開始受到關注，海洋生物誤食塑膠的新聞時有聽聞，微塑膠引發的生態危機日漸嚴重，若我們再不正視問題，未來很多海灘會被海洋垃圾掩蓋。她希望大眾可以在日常生活中採取行動保護海洋，例如減少使用即棄塑膠、食用環保海鮮等，「每個人出一分力，身體力行去保護海洋，就可以令到海洋生生不息。」

Lily指香港珊瑚物種豐富，全港共有84種石珊瑚、26種軟珊瑚，種類甚至比加勒比海還要多，其中海下灣已有超過60種珊瑚種類，「唔好覺得珊瑚冇用，珊瑚死咗係有所謂㗎，到時會少好多魚。」

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