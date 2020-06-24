港版國安法：蓬佩奧批法案危及港人自由　稱對台軍售恰當

美國國務卿蓬佩奧周二（23日）受訪表示，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在早前的會面中，向他表達中國大陸對美國將F16戰機售予台灣的不滿；但他表明對台軍售完全適當，與美國歷屆政府做法一致。他又批評，「港版國安法」危及港人自由。

周二的電台訪問中，蓬佩奧談及中國大陸與美國、台灣、香港等議題。他表示，總統特朗普明白港人是否有自由、緬甸羅興亞人是否有人權等，對美國作為全球自由和人權的真正明燈很重要。他指美方深明北京在多方面帶來的威脅，包括香港、中印、南海、知識產權等問題；又指北京現在推動「港版國安法」立法，把港人獲承諾享有的自由置於風險中。

蓬佩奧上周三（17日）與楊潔篪在夏威夷舉行閉門會議，這是兩人繼去年8月紐約閉門會議後再舉行會談，也是中美兩國自1月以來最高級別的會談。針對日媒日前報道，解放軍8月擬在海南島南海區域舉行大規模登陸演習，模擬奪取由台灣實際控制的東沙群島。主持人亦問及蓬佩奧與楊會談中有否觸及相關議題。

蓬佩奧回應稱，他與楊在會中談及很多軍事活動議題，包括中方不滿美軍在印太海域自由航行，以及美國向台灣出售F16戰機。蓬佩奧表示，中美雙方對彼此的行動都有清晰了解和預計，而美方將延續總統特朗普於競選時及上任以來闡述的政策方向行事，以確保美國人民持續享受自由、安全與繁榮，並且不受北京威脅。

美國國務院去年8月批准對台灣出售66架F16（Block 70）戰機，涉及金額約80億美元（約624億港元），預計2026年完成交付。