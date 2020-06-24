葵涌住宅大廈單位爆鹹水管　浸壞兩部升降機居民叫苦連天

葵涌大隴街139號葵都大廈，於上周一(15日)下午5時許，上址一中層單位鹹水管爆裂，大量鹹水向單位外流出，大廈兩部升降機遭鹹水淹浸以致故障。此外，大廈總電掣房亦被水浸，公眾用電包括照明、公共電視系統、食水與鹹水泵及地下商舖電力隨即中斷。

肇事當晚升降機及電力承辦商派員到場維修，於翌日已陸續恢復供應食水及鹹水、大廈公眾及商舖電力，惟兩部升降機有零件損壞需要更換，因訂購需時，預計最快於7月3日才能維修其中一部升降機。

根據資料，葵都大廈於1975年入伙，樓齡達45年。大廈樓高22層，每層6伙，合共132個單位。受事件影響，居民出入要行樓梯，惟大廈有不少長者居住，長者在酷熱天氣情況下行樓梯，倍感吃力。一名居住10樓的婆婆表示：「行上行落梗係辛苦㗎，有啲老人家住再高啲仲慘呀。」據悉，肇事單位的住戶，因要裝修單位，已經遷出，部分高層單位住戶，亦到酒店暫住。

受升降機暫停影響，大廈清潔工無法如常收垃圾。有住戶表示，梯間堆積垃圾傳出臭味，在行樓梯時，聞到梯間陣陣臭味。