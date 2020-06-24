南亞疫情惡化　梁子超料返港人士確診高企維持數星期

香港雖然連續十日無出現新冠肺炎本地個案，但連日有約數十宗輸入個案，令累計確診增至1178宗。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今早(24日)在電台節目表示，近幾星期南亞疫情惡化得很快，惟印度、孟加拉、巴基斯坦等國家，因經濟問題陸續解除封城措施，或取消禁聚令等。他預料返港人士的感染率仍然會高企，但隨着稍後回流潮減退，相信數星期後輸入確診個案會減少。

梁又提到，新到港或回流的外傭均屬於高危組別，她們分散在不同家庭，如果未能阻截輸入個案，最終導致外傭群組爆發，香港社區爆發風險將較新加坡更大。他認為政府應設立隔離營或在酒店讓到港外傭檢疫，如果在僱主家中檢疫可能造成交叉感染，建議當局收緊相關安排。

至於沙田瀝源邨祿泉樓先後有2名78歲及72歲新冠肺炎患者死亡，梁認為，相信是與患者年長及有長期病患有關，指這類病人的死亡率一般都是較高。他解釋，香港60歲以上的確診者其實只佔15%左右，與其他國家地區有很大分別，亦無出現院舍爆發，故令死亡個案相對較少。