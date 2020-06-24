G-Dragon、范冰冰都用！《賞您睇》送您人氣太陽眼鏡

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太陽眼鏡是夏天必備Item，一來遮擋刺眼嘅陽光，二來戴起副啱自己嘅太陽眼鏡，絕對可以為成個Look加唔少分。

REVÉ by RENÉ由香港設計師René Chu（朱熺暘）創立，並與陳蕾安合作經營，其太陽眼鏡造型獨特，既有潮味又不失大體，受到一眾潮人及明星追捧。東網讀者想入手呢件夏日必備Item好易，《賞您睇》最新上架貨品「REVÉ by RENÉ人氣太陽眼鏡」，有多款REVÉ by RENÉ太陽眼鏡畀大家慢慢揀。

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