機場三跑警務設施工程撥款准上財會　泛民提終止議案遭否決

立法會工務小組委員會今早(24日)召開會議，會上以16票贊成和13票反對下，通過香港國際機場三跑道系統的相關警務設施、政府部門設施及辦公地方的工程撥款，分別涉款約18.7億港元和約26.2億港元，項目將會提交上財務委員會審議及表決。

議員謝偉銓指出，近年社會上有人提倡港獨，而香港由去年年中至今備受黑暴困擾，他擔心會進一步演變成本土恐怖主義，詢問政府在機場增建相關設施是有否考慮這方面的問題。

運輸及房屋局機場擴建統籌辦總監鄭念泰回覆指，早於三跑系統得到政府支持時已開始考慮雙基地設計，假如其中一個基地受阻礙，警隊亦可從另一基地靈活抽調人手，設計並無其他考慮因素。他續說，局方會承諾絕不會胡亂使用公帑，和密切監督工程進度。鄭又指，機場有大型X光機和違禁品檢測儀器，探測可疑物品。

警務處總警司(策劃及發展)李雅麗說，警隊會不時檢視戰術，以配合國際形勢和行動挑戰，而雙基地設計是針對警務工作，同時為了保障公共安全和反恐需要而設。

議員譚文豪其後在會議原定結束前15分鐘提出終止審議工程撥款，他認為政府因應三跑系統落成後客運量增加，在機場興建新警署是合理，但最不妥當是興建訓練設施，因土地相當珍貴，故選取用地必須加倍小心。議員麥美娟表示反對終止審議，認為假如譚在開會早段提出「都叫做有啲理由」，但譚在討論尾聲才提出，令會議再額外浪費多數十分鐘討論，終止議案在13票贊成、16票反對下遭否決。

另外，會上亦通過多個工程項目撥款，包括4個公路工程項目、香港理工大學圖書館擴建及翻新工程、香港中國婦女會中學的部分重建及改建工程、將軍澳第67區政府聯用辦公大樓、4個污水收集系統等，同樣會提交上財委會審議及表決。