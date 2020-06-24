保山警破運毒案拘8人　繳166公斤冰毒今年單案最多

各地政府繼續聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團。雲南省保山市警方近日查獲一宗特大運毒案，繳獲約166公斤冰毒，市值約7.2億港元，創下該市今年以來單宗案件繳毒數量最多的紀錄；另有8名疑犯被捕。

據雲南省保山市公安局周三（24日）通報，當局禁毒支隊流動查緝大隊於上月21日凌晨2時許，在六曼公路賽格路段檢查一輛越野車時發現異常，於是根據線索並利用通訊，成功截獲2輛關聯車輛，當場繳獲296件冰毒片劑，共重約166公斤，並當場逮獲6名疑犯。這次繳獲的毒品亦是該大隊建隊以來單案繳毒數量最多的一次。

保山市公安局禁毒支隊隨後成立專案組，對案件展開深入調查，並在相關州市公安禁毒部門的配合下，成功拘捕另外2名負責接貨的疑犯。目前，8名涉案疑犯已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

今次是過去596日第95宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、新西蘭、日本、菲律賓、越南、馬來西亞及歐洲的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。粵港澳的掃毒除黑行動陸續有來！據知中央一早已統一部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動，身兼國務委員的公安部部長趙克志前年4月已親自南下深圳主持會議。分析指，中央政法高層南下高調督導打黑，有震懾粵港澳黑幫犯罪集團的作用，並為粵港澳大灣區「洗太平地」。除此之外，趙克志早前亦到訪緬甸、柬埔寨和老撾，以加強合作打擊由黑幫操控的霹靂可卡因跨國犯罪活動。

上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。「上海仔」主要從事的勾當是一條龍由生產到販賣毒品，毒品主要供應香港、澳門、珠海、深圳、廣州、韓國及日本等地的毒品市場。他因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在警方執法前均可聞風先遁。最近，執法部門連番搗破涉及和勝和的毒品案，不排除上海仔「走佬」後，瘋狂出貨。

各地政府繼續聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團。雲南省保山市警方近日查獲一宗特大運毒案，繳獲約166公斤冰毒，市值約7.2億港元，創下該市今年以來單宗案件繳毒數量最多的紀錄；另有8名疑犯被捕。

據雲南省保山市公安局周三（24日）通報，當局禁毒支隊流動查緝大隊於上月21日凌晨2時許，在六曼公路賽格路段檢查一輛越野車時發現異常，於是根據線索並利用通訊，成功截獲2輛關聯車輛，當場繳獲296件冰毒片劑，共重約166公斤，並當場逮獲6名疑犯。這次繳獲的毒品亦是該大隊建隊以來單案繳毒數量最多的一次。

保山市公安局禁毒支隊隨後成立專案組，對案件展開深入調查，並在相關州市公安禁毒部門的配合下，成功拘捕另外2名負責接貨的疑犯。目前，8名涉案疑犯已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

今次是過去596日第95宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、新西蘭、日本、菲律賓、越南、馬來西亞及歐洲的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。粵港澳的掃毒除黑行動陸續有來！據知中央一早已統一部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動，身兼國務委員的公安部部長趙克志前年4月已親自南下深圳主持會議。分析指，中央政法高層南下高調督導打黑，有震懾粵港澳黑幫犯罪集團的作用，並為粵港澳大灣區「洗太平地」。除此之外，趙克志早前亦到訪緬甸、柬埔寨和老撾，以加強合作打擊由黑幫操控的霹靂可卡因跨國犯罪活動。

上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。「上海仔」主要從事的勾當是一條龍由生產到販賣毒品，毒品主要供應香港、澳門、珠海、深圳、廣州、韓國及日本等地的毒品市場。他因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在警方執法前均可聞風先遁。最近，執法部門連番搗破涉及和勝和的毒品案，不排除上海仔「走佬」後，瘋狂出貨。