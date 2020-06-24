竹篙灣新檢疫措施4億多元合約涉「局限」招標　政府遭轟食言　

政府在竹篙灣一幅政府土地上分期興建組合屋式檢疫設施，早前先因「零諮詢」直接委聘個別承建商進行首期工程捱轟，政府事後聲稱日後會公開招標。不過，近日上址第二期工程被揭以「局限性」招標方式批出合約。建築署資料顯示，相關項目合約價高逾4億港元。有區議員批評政府食言，第二期計劃採用局限招標方式，缺乏透明度。

今年2月，政府直接委聘中國港灣工程為承建商，批出約1.9億港元合約，在竹篙灣平整土地及興建首批約100個檢疫單位，當時已惹來質疑，但近日被揭第二期項目依然不公平。據建築署資料，政府以局限性招標方式，即邀請有限數目的承建商投標發展第二期項目，於4月向中資企業中國建築工程(香港)有限公司，批出約4.3億港元合約，即在竹篙灣土地興建第二批共700個作檢疫用途的單位。

荃灣區議員譚凱邦指出，政府早前以事態緊急為由，繞過立法會審議便批出竹篙灣檢疫單位首期合約，現時首期單位已啟用。第二期單位理應「冇咁急」，但政府依然採取局限招標方式，他質疑此舉有違公平原則：「何必要收收埋埋，惹人懷疑」，質疑當局為何不能公開招標。

政府在竹篙灣一幅4公頃的政府土地上增設約800個臨時檢疫單位，另計劃在上址額外提供約700個檢疫單位，令竹篙灣臨時檢疫中心單位合共增至1500個。