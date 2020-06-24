議員憂健康碼洩漏個人資料及病歷　陳肇始稱會加密處理

粵港澳三地政府正考慮就互認檢測及互免檢疫推出「健康碼」先導計劃，議員莫乃光就計劃的詳情及市民病歷等私隱問題，向食物及衞生局長陳肇始提出書面質詢。陳今早(24日)作出回覆時表示，系統只會收集申請者的基本個人資料和核酸檢測結果，而系統與流動裝置在傳送數據時亦會作加密處理。她又重申，當局已為「健康碼」徵詢私隱專員公署的意見，亦會委聘獨立第三方進行私隱影響評估和資訊保安風險審計。

陳指出，粵港澳三地關係密切，而廣東及澳門的新冠肺炎疫情已相對緩和，香港將推出健康碼系統，對新冠病毒檢測結果呈陰性的人士，在離港前可使用智能手機或流動裝置，於網上申請和下載「香港健康碼」。她又指，有關程序不涉及額外安裝流動應用程式。

她又提到，參與先導計劃人士可自行選擇將「香港健康碼」轉換至廣東或澳門的「粵康碼」或「澳康碼」系統，作入境廣東或澳門的健康申報用途，以配合三地的邊境管制人員互認檢測結果。港府正與廣東省和澳門的相關部門保持緊密溝通。