港府「補鑊」 防治蟲鼠工人亦獲每月一千元抗疫津貼
2020年06月24日 11:52
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政府將向專責滅蟲鼠的食物環境衞生署外判工人補發每月一千元抗疫津貼。
政府防疫抗疫基金漏洞處處，在首輪計劃中，當局透過其委聘的服務承辦商向外判清潔工人派發每月1000港元抗疫津貼，為期不少於4個月，不過，同屬外判、專責滅蟲鼠的食物環境衞生署外判工人卻未能受惠，有地區組織向政府反映意見後，政府回應會盡快向相關工人補發津貼，即今年3月起曾執勤者均可獲補發每月1000港元的津貼。
滅蟲鼠隊的日常工作與一般清潔工人無太大分別，除掃走巷內垃圾及積水外，亦要擺放老鼠藥和落蚊沙，並以水泥封上老鼠洞等。但因工人職位屬一般工人，與抗疫基金訂定的清潔工人有別，未能受惠早前發放抗疫津貼。
南區一眾外判工人近期自發組成南區蟲鼠組工友權益關注組，並收集工人簽名，本月約見食環署代表反映問題。協助工人的明愛香港仔社區中心昨日（23日)獲政務司司長私人辦公室回覆，會盡快將相關工人納入津貼範圍，向今年3月起曾執勤的工人補發每月1000港元的津貼。
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