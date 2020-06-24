港府「補鑊」　防治蟲鼠工人亦獲每月一千元抗疫津貼

政府防疫抗疫基金漏洞處處，在首輪計劃中，當局透過其委聘的服務承辦商向外判清潔工人派發每月1000港元抗疫津貼，為期不少於4個月，不過，同屬外判、專責滅蟲鼠的食物環境衞生署外判工人卻未能受惠，有地區組織向政府反映意見後，政府回應會盡快向相關工人補發津貼，即今年3月起曾執勤者均可獲補發每月1000港元的津貼。

滅蟲鼠隊的日常工作與一般清潔工人無太大分別，除掃走巷內垃圾及積水外，亦要擺放老鼠藥和落蚊沙，並以水泥封上老鼠洞等。但因工人職位屬一般工人，與抗疫基金訂定的清潔工人有別，未能受惠早前發放抗疫津貼。

南區一眾外判工人近期自發組成南區蟲鼠組工友權益關注組，並收集工人簽名，本月約見食環署代表反映問題。協助工人的明愛香港仔社區中心昨日（23日)獲政務司司長私人辦公室回覆，會盡快將相關工人納入津貼範圍，向今年3月起曾執勤的工人補發每月1000港元的津貼。