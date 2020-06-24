立法會召開不足1小時　因法定人數不足流會

立法會今日(24日)召開大會，惟召開會議不足1小時便有議員要求點算人數，15分鐘後，立法會主席梁君彥稱仍差1名議員才有足夠法定人數，隨即宣告休會，流會前只完成處理一項口頭質詢。當中非建制派缺席議員達24人，建制派則有8人缺席。據了解，中午12時30分將重開會議。

建制派議員強烈譴責民主派議員刻意點人數後離開會議廳導致流會，議員葛珮帆表示，民主派在過去數星期已經不斷以點人數拉布，而延長產假已辛苦爭取多年，若然今屆會期未能通過條例，民主派將會成為千古罪人，愧對全港女性。葛又指除了產假條例外，今天會議上亦討輪到粵港健康碼議題，現時不少經常往來兩地的人士面對嚴峻困境，批評民主派以政治凌駕一切，令重要議題未能討輪。

議員陸頌雄批評，條例草案在今屆會期未能通過的話將要待2年後再討輪，指民主派破壞了每年5萬個孕婦和家庭的權益。議員麥美娟則質疑民主派是否到會期結束亦不會開會及履行職務，希望主席梁君彥能盡快復會並延長會議時間。

今早缺席議員名單如下：

非建制(24)

民主黨(7)：涂謹申、胡志偉、黃碧雲、尹兆堅、許智峯、鄺俊宇、林卓廷

公民黨(5)：郭家麒、郭榮鏗、楊岳橋、陳淑莊、譚文豪

專業議政(5)：莫乃光、梁繼昌、葉建源、李國麟、邵家臻

議會陣線(4)：梁耀忠、毛孟靜、陳志全、朱凱廸

熱血公民(1)：鄭松泰

工黨(1)：張超雄

獨立(1)：陳沛然

建制派(8)：

民建聯(1)︰蔣麗芸、陳恒鑌

經民聯(3)︰石禮謙、劉業強、梁美芬

自由黨(2)：鍾國斌、張宇人

獨立(1)：謝偉俊