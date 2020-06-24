涉深圳灣口岸爆炸案　入境處女職員獲准保釋

今年初明愛醫院廁所、深圳灣口岸的垃圾桶及港鐵羅湖站列車上，分別發生爆炸案或發現爆炸品案，警方事後起訴6名男女一項串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸罪，其中3人另被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。其中一名女被告張琸淇今（24日）在高院申請保釋獲批，法官要她交出現金及人事共50萬港元保釋金，期間不得離港，以及每周到警署報到3次。

案中4名男被告為何卓為(36歲，無業)、李嘉濱(25歲，裝修工人)、吳子樂(27歲，保安員)和張家俊(29歲，程式設計員)；2名女被告則為楊怡斯(28歲，文員)和張琸淇(24歲，入境處智能身份證中心登記主任)。6人同被控於今年1月至3月期間，在香港與其他身份不詳的人串謀，非法及惡意地藉爆炸品引致爆炸。

吳子樂及張琸淇另被控於今年3月7日，在旺角必發道128號宏創方一個單位保管或控制兩個爆炸裝置、20克火藥、3個電路板(其中兩個與電池相連)、56條電子火柴、 10.5公斤鎂粉、2公斤硫磺、2公斤硝酸鹽及2個電子磅。李另控於3月8日，在宏創方另一單位，保管或控制一個爆炸裝置、624公斤鎂粉、275公斤鈉、1640公斤硝酸銨、50公斤碘化鉀及3瓶通渠水。