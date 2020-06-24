防疫抗疫基金再補漏　街渡車房洗碗業補發一筆過資助

為支援多個受新冠肺炎疫情打擊的行業，港府斥逾千億港元推行防疫抗疫基金，但不少行業均漏網未獲資助，包括街渡營辦商、車房及洗碗業等，運輸及房屋局局長陳帆今（24日）表示，會為每艘用於街渡航線的船隻，提供額外一筆過2萬港元的資助，涉及金額約180萬港元，預計下月接受申請。洗碗業補漏措施今日亦出台，合資格業者可獲最多15萬港元的一次性援助。

運房屋資料顯示，截至今年5月，全港共有72條街渡航線，當中不少業者主要屬旅遊或康樂性質，營運規模較小及非常規服務，與離島及港內線渡輪服務不同。陳帆書面回覆立法會提問時表示，理解街渡服務在新冠肺炎疫情下整體乘客量下跌，部分服務的營運狀況短期內未必能改善，決定為相關船隻提供支援，運輸署正籌備有關事宜。

政府亦宣布將為每間合資格車輛維修工場，提供一筆過5萬港元的非實報實銷補貼，預計下月中旬開始接受申請。機電工程署正進行籌備工作，稍後會公布具體安排，包括申請日期及所需文件。

申請者需要提供在今年2月1日至5月31日期間的營運記錄，例如在工場任職之車輛維修技工資料、維修車輛的服務記錄，工場電費單或水費單等。車輛維修工場如已在零售業資助計劃獲得津貼，則不會獲得此計劃補貼。

另外，首輪計劃同樣漏網的洗碗業，今日起業者可申請資助計劃，按相關規定，合資格且仍在營運的洗碗工場按其每月平均用水量可獲一次性8萬港元或15萬港元資助，申請截止申請為下月15日。