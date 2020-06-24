高溫致西瓜甜度略減　漁護署疫市推App供港人訂本地瓜

夏日已至，爽脆清甜的西瓜是港人喜愛的消暑佳品，適逢今年的有機西瓜節近期開始，漁農自然護理署(漁護署)今(24日)特別推介在本地有機西瓜節展銷的3個特色有機西瓜品種，包括「哈密」、「超甜黑美人168」和「黛安娜」，惟漁護署農業主任王敏維表示今年的天氣較往年更早轉熱，日夜溫差較往年少，因此「西瓜可能無往年咁甜」。

王表示，在西瓜耕作的早期，天氣確實有助西瓜成長，但若到了5、6月溫度上升幅度過高，令西瓜在早上吸收的熱力在晚上無法散出，致糖度受影響，但她強調糖度下跌的幅度不高，僅「一度半度倒啦」。

王介紹，「哈密」是近年新推介的日本品種，呈橢圓型，果皮鮮綠色並帶條纹，果肉呈橙黃色，較為清甜，甜度約為10。而「超甜黑美人168」則呈小球形，果皮綠色帶深色條斑，果肉鮮紅多汁，甜度約為12。至於「黛安娜」呈橢圓形，果皮鮮黃帶斑條，紅肉清甜，甜度約為11。

王透露，因應疫情，漁護署今年不會到特定的農墟舉辦西瓜節，但會協助舉辦的農墟推廣。現時港九龍新界5個參與西瓜節的農墟已經開放，但開放時間會因應疫情發展作調整。她提醒有意前往農墟的市民，可先到農墟的社交媒體確認開放時間。

蔬菜統營處一級市場經理(推廣)羅家豪表示，今年「本地魚菜直接」應用程式加推了預購的功能，有興趣的市民除可在特定時間到農墟選購西瓜，還可以透過蔬菜統營處手機應用程式直接預訂，讓市民安坐家中亦可訂到本地西瓜，他預計首批獲訂西瓜最快可在7月發貨。