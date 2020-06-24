港檢測新冠病毒費用高　專家批港府做法令私營機構自由定價

「港版健康碼」最快本周出爐。消息指，特區政府認可的新冠肺炎病毒檢測機構將由8間增至14間，新增兩間私家醫院及四間化驗機構，但檢測費用高達1000多元至3000多元不等。有專家指出，目前廣東省的病毒檢測費遠低於本港的費用水平，質疑港府的做法導致私營醫療機構可自由定價，建議當局與內地商討，考慮與內地政府統一採購試劑。

衞生署今日(24日)會再與提供病毒檢測的獲認可化驗機構開會，商討有關檢測安排和傳送數據等資料。消息指，獲認可的化驗所必須符合國際認證，顯示化驗所環境、設備、安全、測試步驟等均合乎標準。另有消息指，醫院管理局採購由德國製造的試劑盒，衞生防護中心公共衞生化驗服務處則主要購買原材料，並由處內的科學團隊研發試劑。

港大深圳醫院院長盧寵茂表示，目前廣東省的病毒檢測費用較香港低，當中政府透過政策協助，批港府現時做法不理想，任由私營醫療機構自由定價，希望港府能做到統一採購，提供穩定價格。