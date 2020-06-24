網民熱話：劏房劏到走火入魔？　開放式廚廁一體化

香港地一房難求，其中劏房單位更愈間愈離奇！近日網上爆出有「女神房」出租，整個單位不但廚廁合體，更是完全開放式設計，毫無遮掩。網民看過後直接上傳監倉照片對比，諷刺稱：「咁似嘅？」

近日（22日）有網民於Facebook群組「爆笑貼圖區」分享業主招租尖沙咀寶勒巷多間套房照片，只見有關圖片清一色是廚廁一體的開放式設計，間隔十分奇特。貼文又揶揄「女神房」設計：「傳說女神唔去廁所，Open Toilet 無問題；叫得做女神梗係有42吋長腿，雪櫃掛上天花板一樣拎到嘢；迷你鋅盆洗杯就啱啱好，女神一般唔會煮飯...」，文末反諷業主：「諗得好周到！」圖中所見，部分單位甚至未完成裝修，仍有工具擺放牆邊。

網民看過後，有人批評單位設計太過誇張：「未裝修完，個廁所擺明好似喺街咁喎」；有人感嘆：「香港人過緊啲乜嘢生活」；亦有人直斥：「要幾無人性先可以諗出咁嘅設計？」

網民有話說：

Ken Kwok：歎住冷氣沖涼，唔知會係咩感覺呢

Zack Jack：香港啲劏房真係走火入魔，一人派一副棺材啦不如

William Wing Chu：係真正女神就唔使住劏房啦

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