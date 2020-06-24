訛稱為病母醫病　男警騙同袍5.5萬元判囚6周

高級警員涉利用同袍情誼，訛稱母親需要醫療費，藉此騙取同袍貸款，被控6項欺詐罪，他早前否認控罪，案件今（24日）在西九龍法院再訊。被告承認其中3罪，涉款逾5.5萬港元，餘罪則獲控方不提證供起訴。裁判官指被告行為雖不涉違反誠信，又已償還所有款項，但批評被告濫用同袍信任，行為影響警隊聲譽，最終拒絕辯方索取社服令的建議，判被告入獄6星期。

現年50歲被告林仲文，在警隊任職23年，案發時是高級警員，駐守深水埗巡邏小隊，今年1月離職，現時無業。案情指，被告於2018年5月2日及5月4日，先後向同僚楊澤宇訛稱要替身處內地的病危母親醫病，請對方協助支付手術費，楊不虞有詐，分別轉帳共25100港元至被告戶口。

及至同年5月8日，被告再以同一原因，向同僚朱志濠及李志成借錢，2人亦信以為真，分別借出10050港元及2萬港元。被告在2019年2月20日被捕，警誡下承認曾借錢，但忘記詳情，又直認其母親不曾前往內地求醫。

辯方求情指，被告事發時因財政問題而犯案，考慮到犯案時間不長，不涉公帑，冀法庭輕判。裁判官一度問控方，被告是否曾提到若事主拒絕借錢，會對相關警員不利，控方稱沒有證據。