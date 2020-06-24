停課期推網上教學　逾六成大專生指學習效果不佳

新冠肺炎疫情期間，學界積極使用網上教學望「停課不停學」，但嶺南大學本月5日至12日向1227名本港大專生進行調查，發現只有27%的受訪者滿意網上學習，近60%人認為網上學習成效比傳統學習效果差，更有4.4%大專生指網上教學完全無效。

調查了解有網上學習者的看法，發現有27%人不滿意網上學習效果，家庭較為富裕的受訪者中，滿意網上學習的比率為39%，相比中等及低收入家庭的受訪者滿意度較高，估計是因為硬件、網絡穩定等有關。

若與在校的傳統面授教學相比，42%受訪者指網上教學的學習時間減少；54%人認為學習效率降低；亦有59%人指學習壓力增加；另有逾86%人期望在疫情過後，能恢復面授課程，並輔以網上學習。

領導研究的嶺大副校長莫家豪表示，結果反映傳統面授課堂目前仍無法被取代。同時授課教師的資訊科技水平影響網上教學的質素，建議大學提供充足的人力及軟、硬件支持，完善教師在網上教學的培訓，讓他們能解決網上教學的困難，發揮網上學習的優勢。

莫又建議政府支持大學進行網上學習的系統性研究，例如如何提高網上學習的效果、如何發揮網上學習的優點以輔助面授、跨校網上授課的可行性等，以探討長遠使用網上學習的最佳方法。