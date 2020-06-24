食環署今年接獲冒充新鮮豬肉舉報87次　5年間僅檢控5宗

受到非洲豬瘟影響，本港活豬價格供應高企，部分不法商戶以冰鮮豬充當新鮮豬出售，試圖蒙混過關!食物及衞生局今(24日)回覆議員質詢時表示，截至今年5月，食物環境衞生署今年巡查新鮮糧食店及獲准售賣各種肉類的街市檔位達4250次，而接獲有關冰鮮或冷藏豬肉冒充新鮮豬肉出售的舉報達87次。

食衞局指出，截至上月31日，獲准出售新鮮豬肉、冰鮮豬肉及兩者均可的持牌新鮮糧店分別有490、357及592間，而獲出售新鮮豬肉、冰鮮豬肉及兩者均可的公眾街市檔位則分別有545、26及8間檔位。由2016年1月至上月的5年間，食環署食安中心抽取共超過6100個豬肉樣本作化學及微生物測試，除6個新鮮豬肉樣本被檢出含防腐劑二氧化硫外，其餘樣本全部通過檢測。

當局又指，食環署在過去5年巡查期間，分別向4間新鮮糧食店及1間街市攤檔作出檢控，理由涉及在同一處所同時售賣新鮮豬肉及未經預先包裝的冰鮮豬肉，其中2宗個案定罪後分別被判罰款2000港元及3000港元，其餘3宗個案尚待法庭審訊。