禁聚令至今警遏14宗遊行集會申請　政府：無政治考慮

警方以違禁聚令為由，票控多名於近月參與遊行集會的人士。

自3月29日宣布禁聚令以來，警方多次以防疫為由，就集會及遊行發出反對通知書，並向參與者發定額罰款通知書。食物及衞生局局長陳肇始今(24日)表示，市民的權利和自由並非絕對，同時有責任和義務考慮他人權利。陳又透露，警方在禁聚令生效以來，禁止9宗及反對5宗遊行集會申請，澄清與政治考慮完全無關。

陳透露，截至昨日(23日)，未有新冠肺炎患者報稱在確診前14天曾參與公眾集會或遊行，惟陳指遊行和集會仍有可能造成感染風險，市民需要維持合適的社交距離。

議員陳志全指，6.4維園晚會至今仍未出現感染個案，證明只要市民注意社交距離及配戴口罩便可減低感染風險。他又反問陳肇始，繁忙時段的公共交通工具車廂，和保持社交距離的遊行集會哪個存在更高感染風險。

議員郭家麒則表示，即使在世衞指引中，公眾集會只需要保持1.5米距離及配戴口罩，並沒有如港府般限制不可多於50人聚集，認為在室內大型宴會超過百人除下口罩進食比遊行集會更具風險。

陳肇始回覆，稱在復課和復工等必須活動的大前提下，不止遊行活動，一些商場活動均要暫停，又指會視乎公共衞生風險及市民的接受程度，逐步放寬禁聚令。

她又解釋，禁聚令與針對室內場所及餐廳的限制措施在立法原意及可控情況上並不相同。前者並無指定範圍，而遊行或集會的主辦機構難以實行防疫控制措施，反之室內場所及餐廳能為入場人士採取政府要求的防疫措施，如必須量度體溫等。