福臨門第三代徐德強再捲官司　偕父被追1350萬

近月多次被入稟追債的灣仔福臨門酒家第三代成員徐德強，昨(23日)再被一間放債人公司入稟高院追討約1350萬港元的欠款，是次被告更包括徐德強的父親，即五哥徐沛鈞。入稟狀指，徐氏父子於去年各自以名下物業作抵押，助徐沛鈞名下的公司借錢，但該公司沒有依期還款，原告要求法庭頒令該公司及徐氏父子還款，並把用作抵押的三個物業交吉給原告。

原告是易財務有限公司，被告分別是昶華有限公司、徐德強及徐沛鈞。入稟狀指原告按3名被告要求，於去年5月底向昶華借出1125萬港元貸款，年息為24%，需於去年9月2日連本帶利還清。根據同日簽訂的借貸協議和擔保協議，徐氏父子以灣仔駱克道金樂大廈地舖連閣樓、舊山頂道好利閣一個物業連兩個車位，以及梅道嘉富麗苑一個單位連一個車位作為抵押。

入稟狀續指，被告其後違反協議，自去年7月2日起開始已沒有還款。原告及後向三名被告發律師信追討，但被告均沒有還款。原告遂入稟高院向三名被告追討所欠本金、利息與過期利息逾1,350萬元，以及直至還清款項為止的利息，同時指被告需按照合約要求交出作為抵押的相關物業、車位及樓契。