學生吸食電子煙難被察覺　教育界促全面禁止

調查發現有逾70%現時吸食另類煙的中學生同時吸食傳統煙，成為雙重吸煙者。

雙重吸煙者愈趨普遍及年輕化，食物及衞生局早前委託香港大學公共衞生學院，於2018年10月至2019年7月進行有關學生吸煙情況的學校統計調查，發現約20%至40%從不吸煙的中學生，分別透過加熱煙及電子煙而開始吸煙，亦有超過70%現時吸食另類煙的中學生同時吸食傳統煙，成為雙重吸煙者。有中學校長指，另類煙透過社交平台及名人效應進行營銷，引發公共衞生災難，促請政府重啟全禁另類吸煙產品。

香港資助小學校長會主席鍾麗金指，現時加熱煙及電子煙設計新潮，外形設計如電子充電器，USB記憶體等，導致老師在校內難以察覺。而且另類吸煙產品味道淡，導致學生即使吸食後，老師、家長或社工難以發現。

香港津貼中學議會義務司庫譚劍虹表示，另類煙多透過社交平台及名人效應進行營銷，更塑造成潮流玩意，成為青少年吸煙的門戶，又指美國只作規管下已有超過500萬名中學生使用電子煙，引發公共衞生災難，香港必須引以為鑑，並警惕年輕人提防針對他們的宣傳策略。

該調查亦發現女性吸煙率有明顯上升趨勢，由2017年的2.7%上升至2019年3.2%，香港吸煙與健康委員會主席鄺祖盛指，由於另類吸煙產品外形新潮、煙味比傳統煙少，成為女性吸煙者使用另類吸煙產品的誘因，擔心女性吸煙者未來會進一步上升。委員會促請政府及立法會於來屆立法會會期，盡早重啟全禁另類吸煙產品及制訂時間將吸煙率降至5%，以啟動全面禁煙。