警員不展示編號　市民批違人權法申司法覆核

退休人士「陳伯」陳基裘、「長洲覆核王」郭卓堅、青年新政成員梁頌恆、去年6月12日於金鐘被槍傷右眼的教師楊子俊，及3名報稱去年修例示威期間被警察毆打的市民陳恭信、魯湛思和吳康聯，去年先後向高院申請司法覆核，質疑警隊防暴警員和俗稱「速龍小隊」的特別戰術小隊成員行動時不展示警員編號是違反《人權法》。此外，亦有記者團體入稟司法覆核警員不展示編號，及投訴警隊制度不完善的情況。高院原訟庭今天（24日）將上述多宗司法覆核申請合併聆訊，預計需時2天審理。

今早聆訊先由司法覆核申請人一方作陳詞。申請人的大律師在庭上強烈批評警方違反對法庭開誠布公的責任，迴避交代警隊內部決策的細節。例如警方的誓章指，警方在2016年騷亂後發現機動部隊的制服保護功能不足，因此決定在市場作考察，從海外採購新服裝，其後才發覺無位放置委任證。此外警方又指，「速龍小隊」的工作服不算制服，因此按警例，其成員毋須展示編號。大律師指整段描述，都沒有交代是誰人發現制服有問題、誰人決定考察市場、新服裝是在哪裏生產等，而且警方除交誓章外，並無呈交文件證實其說法，大律師形容政府在本案的做法，是前所未見的腐敗。

大律師表示，就算選美佳麗所穿的比堅尼泳衣，也可以找到位置掛上號碼牌。此外，展示委任證是警隊自建立以來已有的做法，訂購新制服又豈會遺忘此要求？大律師形容警方的說法是侮辱法官的智慧，表示「咁嘅嘢都講得出？咁嘅嘢都拗？（指對方律師） 仲唔起身認錯？」大律師認為在政府提供的證據不足下，法庭可以作出對之不利的推論。

另外，申請人大律師指出，《人權法》禁止對人施加酷刑或殘忍不人道對待，此權利應引伸為政府有責任防止酷刑或不人道對待情況發生，而警隊就正正沒有負起此責任，例如申請人陳恭信和魯湛思，去年分別被警扑穿頭及噴胡椒噴霧，他們向警隊投訴，警方卻回應經調查後，並無證據指他們受警察襲擊。他們就是因為無法知道涉事警員身份，而無法向涉事警提出民事訴訟和私人檢控。

對於警方指稱現在要求防暴警展示行動呼號，申請人一方就指措施並不足夠。大律師引用傳媒報道指，曾有至少4名防暴警被發現，在同一行動時的行動呼號完全相同，其藍底黑字設計亦難以閱讀。下午申請人一方會繼續陳詞。