中學教師途經街站遇襲　議員促警方緝拿暴徒

一名中學教師在本周日(21日)途經民陣召集人兼社民連沙田區議員岑子杰在旺角開設的街站期間，被政見不同的人士襲擊，他今午(24日) 聯同身兼律師的議員何君堯召開記者會講述事件經過，指岑未有及時制止及譴責暴力，並將去信民陣及教協要求回應事件，亦促請警方盡快將暴徒繩之於法。

中學教師蘇子冠表示，當時他希望岑子杰解釋民陣聲稱去年發起的其中一次遊行，有200萬人參與是否欺騙港人，但岑未能回答，更用粗言辱罵他，其後他左後腦被一名年輕人毆打至少兩拳，小腿亦被人腳踢。蘇續說，岑不但未有及時慰問及譴責暴力，亦沒有和暴力割席，其後他負傷報警，警員不久後到場，護送他上救護車到醫院治理，蘇稱，雖然頭骨未有破裂，但當時其頭部感到強烈劇痛。

蘇又表示，他作為一個中學教師，批評教協至今仍然未有就他遇襲一事發聲和譴責暴力，他直斥教協在這件事上，明顯以政治立場看待，完全失去誠信。

協助蘇子冠的何君堯說，他將會分別發信予民陣和教協，希望民陣勿「講一套，做一套」，以及回應是否縱容暴力，何亦會去信警方求助，要求警隊盡快將暴徒緝拿歸案。