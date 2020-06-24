多個團體請願反對公屋加租　要求免租凍租

房屋署建議公屋加租9.66%，引起各界不滿及反對，多個團體到房屋委員會總部請願反對疫市加租。多個政黨認爲，即使房委會最終提供2個月租金寬免，亦難以接受，要求透過可加可減機制，減免公屋租金3個月及凍租，幫助基層市民。

觀塘區議員鄭景陽批評政府無視基層疾苦，最新失業率已升至5.9%，公屋仍擬按機制加租近1成，影響78萬公屋戶，令基層市民百上加斤。

他又說，《房屋條例》中的租金調整機制欠缺彈性，令房委會根據過去兩年滯後數據作出未來兩年的「必加必減」決定，要求運輸及房屋局檢討條例。他指即使最後房委會同意寬免租金2個月，亦只是初步抵銷公屋加租所帶來的影響，長遠加租機制存在缺陷，未能因應經濟下行時調整。

有政黨要求全面檢討租金援助計劃，參考房委會非住宅租戶的租金寬減75%措施，修改公屋租金援助政策。若公屋戶失業，可提供最長3個月免租，讓失業住戶有時間申請綜援。

另外，有區議員及立法會議員炮轟政府一方面成立防疫抗疫基金，但另一邊卻向基層公屋租戶開刀，加租1成，形容為「左手派糖畀市民，右手轉個頭攞返」，令基層市民生活水深火熱。

他們稱絕對不接受只寬免公屋租金2個月，並稱房委會雖屬自負盈虧，但資金來源仍屬政府，認爲政府有需要可注資，並要求房委會寬免公屋住戶租金3個月及凍租至少1年。