疫情下邊青家庭情緒困擾增　學者指不能單靠派錢解決

新冠肺炎疫情下市民在家時間增加，不少問題家庭均出現「困獸鬥」情況。香港青年協會青年違法防治中心與香港大學今日(24日)公布合作的一項調查結果，發現逾25%「邊緣青年」的家庭成員自評情緒困擾較疫情前更多；約15%受訪者認為其「邊青」家庭成員的成癮行為，較疫情前嚴重，例如吸毒、上網、打機及嗜酒等。

「疫情下香港弱勢家庭適應力調查」在今年6月進行，以面談或電話方式訪問了407名「邊青」的18歲或以上家庭成員，了解他們的處境和適應情況。調查亦顯示，36.6%受訪者表示有財政壓力，另外近40%則指財政壓力較疫情前更大。

港大社會工作與社會行政學系教授黃富強認為，鄰里關係很重要，而家人能否互相表達情感是重要的保護因素。他指政府除了提供經濟支援，家庭和鄰里層面亦需要有更多協助，「派錢對嗰啲(邊青)家庭有短暫作用，但唔能夠單靠錢解決」，建議增撥更多資源予社區組織，並在宣傳中強調鄰里關係的重要性。

黃又指，家庭之間多做室外活動、尋找共同信念和興趣、與鄰里建立良好關係，以及父母為子女提供指導，均能起到正面作用。

青協副總幹事陳文浩則鼓勵進行家庭聚會，建議每周最少3次聚餐，以增加聊天的機會。他又建議「邊青」家庭應善用社區資源、多作溝通交流、互相傾訴心事及內心感受，討論解決問題的方法並作出決定；而作為家庭成員，需要時應互相給予意見。他又指，任何家庭成員都應留意彼此需否協助，並在需要時給予支援。