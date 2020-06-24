教父宿營時為男童手淫　判囚15個月

曾任中學牧民助理的男子，認識同校15歲男童後成為對方的教父，但一次跟對方及其他學生往宿營期間，他趁二人獨處時乘機摸男童下體，又要求男童為他手淫。該助理離職後不滿男童對他不理睬，遂發訊息給他，說要將他的裸照上網作威脅，男童終受驚而向父親揭露事件。該名助理早前承認非禮及刑事恐嚇等罪，今（24日）在區域法院判囚15個月。

辯方求情指，29歲的被告沒有如孌童等心理問題，亦不是同性戀，案發後已尋求社工協助，並願意繼續接受輔導。被告事後已十分後悔，對事主感到抱歉。雖然心理報告指被告重犯機會屬中度，但他向法庭承諾不再干犯任何罪行。

法官判刑時引述事主的心理報告，指事主事後態度迴避，亦壓抑情緒，對人際關係的發展抱持小心及保留的態度，事件對他造成的創傷需要時間來康復。法官指案件嚴重，被告與事主年紀相差11年，被告亦為一名受過高等教育的成年人，及是事主的教父，備受事主家人信任，被告卻仍然做出此等違反誠信的行為，更恐嚇事主，令事主有可怕經歷。法庭須向公眾發出清晰訊息，以阻嚇他人干犯任何侵害兒童的罪行，考慮後將被告判囚。

案情指，被告於2017年夏天，相約Ｘ及其同學到離島宿營，當Ｘ打算沖涼時，見被告到浴室狀似拍下其裸照，他即時着被告停止及要求刪除相片，被告答應。當晚被告與Ｘ同睡一床，被告伸手入Ｘ褲內摸他下體並替他手淫，之後再要Ｘ幫被告自己手淫。

事發後Ｘ疏遠被告，被告一年後亦離職。數月後被告發訊息威脅Ｘ，指Ｘ若再不理會他，便會公開兩人關係，並散布Ｘ的裸照及抹黑X欲與男性發生性關係。Ｘ感到害怕遂向父親說出事件，之後報警拘捕被告。