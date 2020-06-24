星美文化認違反公司條例　被判罰款1.5萬元

上市公司星美文化旅遊集團控股有限公司(下稱星美文化)，於去年7月更換公司秘書，惟至同年10月才向公司註冊處遞交載有有關更改詳情的申報表，超出法例規定的1個月申報期限。星美文化因違反《公司條例》而遭處方票控，該公司今午(24日)派代表到東區法院承認控罪，被判罰款1.5萬港元。

案情指，星美文化於開曼群島成立，及後遷冊至百慕達，它亦是香港一間上市公司。去年7月30日，阮國權先生辭任星美文化的公司秘書，職務由陸志成先生接替。按《公司條例》規定，如註冊非香港公司出現公司董事或公司秘書等職位更改，該公司須在出現更改的日期後的1個月內，將載有該項更改的詳情的申報表，交付公司註冊處處長登記。但被告公司於去年10月22日才向處方呈交有關更改的申報表，塞責52日。

控方指，上市公司觸犯相關法例，若初犯及認罪，一般被判罰款1.2萬至3.5萬港元。裁判官考慮星美文化屬初犯，遂判它罰款1.5萬港元，並批准它於14日內繳交罰款。

據星美文化的公司網頁，它的主要業務範圍為電影、電視、新媒體及廣告的投資製作，以及藝人經紀業務。而星美文化的大股東，是由商人覃輝為主要股東的星美控股集團有限公司。