屠房「日日清」措施有望放寬至「兩日清」

受內地非洲豬瘟疫情影響，港人至今已捱貴豬近2年，目前內地供港活豬數量每日仍不足2000隻，只及疫情前的40%，現時每斤瘦肉零售價仍高至近100港元。今年上半年又受到新冠肺炎疫情夾擊，新鮮豬肉檔雪上加霜，業界料有30%切肉工人失業。不過，豬肉業界或將迎來好消息，業界透露屠房「日日清」措施有望放寬至48小時內屠宰，讓活豬留過夜，料今年內成事，屆時新鮮豬肉零售價或可下調。東網正向食物及衞生局查詢。

非洲豬瘟前年8月於內地爆發後迅速波及香港，上水屠房亦2次爆發非洲豬瘟，合共有過萬頭豬隻被銷毀。港府去年6月起實施屠房「日日清」措施，所有活豬需在24小時內屠宰，減少豬隻在屠房染疫機會。有關措施引起活豬買手業界不滿，直言豬價也會「日日升」，因買手會減少入貨數量，變相令市場活豬供應亦隨之下降。

隨豬瘟疫情緩和，業界早前多次要求港府放寬「日日清」措施，提出讓活豬在屠房留過夜。香港豬肉行總商會理事長許偉堅透露，業界近月多次與食衞局等相關部門開會，雙方均同意將活豬需在24小時內屠宰的規定放寬至48小時。屆時不同日子運送到屠房的活豬會於不同樓層存放，避免交叉感染，目前只待內地有關部門配合，措施便可推行。由於內地供港活豬數量仍偏低，料初期約有200至300隻活豬會留過夜。

許說，當活豬屠宰時間放寬後，買手會較願意提高入貨量，新鮮豬肉的零售價亦會相應下跌，但要零售價有明顯跌幅，始終仍要內地恢復以往供港活豬量的水平，亦即每日約4000隻。根據食物環境衞生署屠房資料，今年上半年每日供港活豬數量平均僅得1600至1700隻，每擔拍賣價平均仍高達3000元。

他又說，受豬瘟及新冠肺炎疫情影響，已有30%切肉工人開工不足或失業，亦有30%肉檔轉型賣冰鮮肉類，他希望港府可與內地當局努力爭取提高供港活豬量。