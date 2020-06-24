市區的士起錶擬加至30港元至34港元 業界指收費滯後

的士業界以經營困難為由，近日向車主發出內部通知，擬修訂市區的士起錶加價方案，由現時24港元加至30港元至34港元，上調金額由6元至10元不等，每次跳錶金額維持不變，行駛2至9公里每次跳錶.1.7港元，9公里後每次跳錶1.2港元；預料7月最快達成共識，並提交最新方案至運輸署。

據了解，香港的士小巴商總會就申請市區的士落旗加價派發諮詢問卷，指總會於周一(22 日)一致通過向運輸署提出申請的士市區的士加價建議，只加起錶價，其後跳錶則不再加價，並提供3個方案讓會員選擇，分別為將起錶加價6港元、8港元或10港元，要求會員於6月30日前作出回應，以便盡快向政府提出。

市區、新界以及大嶼山的士業界曾於2018年9月向運輸署提交加價申請，平均加幅達20.39%至25.71%不等，當時業界提交加價申請，建議市區的士起錶收費增加6港元，由24港元增30港元，其後每2至9公里後跳錶則再加0.2港元，且跳錶停車等候時間亦一併由60秒更改為45秒，惟相關方案至今仍未落實。

香港的士小巴商總會理事長周國強表示，的士上一次加價經已是2017年4月，的士行業經營困難，保險費升幅高昂，故向旗下會員發出內部通告，再次諮詢加價幅度方案。他又指，若最終加價申請獲通過，總會會牽頭建議加重司機拒載罰則，並提升的士司機服務質素，並重申的士為個人化交通工具，若收費太便宜，會影響其他交通工具客量。

香港的士商會有限公司董事黃保强指，有關加價建議早於2年前已獲得27間的士工商團體同意及向運輸署提出，但至今仍未落實，收費已滯後多時，並形容現時的士收費「追唔上物價」。

順豐車行投資管理有限公司主席吳坤成表示，有關加價收費仍屬磋商階段，會內仍未有共識。現時的士營運成本大增，附加費及保險費等都沒有節省空間，理解行內人士想加價彌補營運成本，但同時需考慮受疫情影響，民生仍未恢復，市民乘搭的士意欲或會減少。