入境處嚴打黑工兩日拘16人　4人涉持偽造身份證

入境處周一(22日)及昨日(23日)一連兩日在全港各區，展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動，共拘捕10名懷疑非法勞工及6名涉嫌聘用非法勞工的人士。

行動中，入境處特遣隊人員搜查了32個目標地點，包括貨櫃場、工場、回收場及餐廳。被捕的懷疑非法勞工為5男5女，介乎33至54歲。當中1名男子持有俗稱「行街紙」的不允許僱傭工作的擔保書。另有1男3女亦涉嫌管有及行使懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為4男2女，介乎26至58歲。

入境處表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得從事任何僱傭工作，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁兩年。協助及教唆者同罪。

根據《入境條例》第38AA條，非法入境者或受遣送離境令或遞解離境令規限的人不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。上訴法庭對違反有關條例的罪行頒定判刑指引，以監禁15個月作基準。

另外，任何人士使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬港元及監禁10年。