小巴司機開工不足勢難捱　工會促發放一次性援助金

新冠肺炎疫情下，各行各業大受影響，其中專線小巴司機有開工不足情況，有業界人士指，政府推出的「防疫抗疫基金」名義上可透過公司補助員工，但實際上主要補助專線小巴公司，對最受影響的專線小巴司機幫助不大。有小巴工會今日(24日)表示，希望政府發放一次性1萬港元的抗疫援助金，支援專線小巴司機。

汽車交通運輸業總工會主席陳兆華指出，過往大部分專線小巴司機每月可「開足26日工」，但現在「開到16日都偷笑」。即使近期乘客人數開始回升，僱主亦可申請各種補貼，惟不少車主仍未讓所有司機全面復工，令部分司機的生活壓力大增，直言「每個月得幾千蚊，點捱啊？」

汽車交通運輸業總工會公共小巴分會主席陳逢源表示，政府在抗疫基金中向車主發放3萬港元補貼，同時在下月1日開始，向每輛專線小巴提供每入1公升液化石油氣可獲1港元補貼，估計每輛車每年大約可獲8至10萬港元補貼。而基金亦提供每名司機9000港元、或向65歲或以上司機提供6000港元的補貼，為期6個月。但他表示，2項補助皆是「入咗僱主袋，司機一個仙都冇」。

他又指，疫情下小巴司機開工不足情況普遍，而司機又以日薪為主，令部分司機近月每月所得薪金低至約4000港元。陳希望政府能夠體恤基層司機的困境，在抗疫基金增設一次性1萬港元津貼，直接支援專線小巴司機。