將囚犯口罩帶離荔枝角收押所　區議員等3人被捕

荔枝角收押所發生偷運物品離開事件，昨日(23日)有區議員以公務為名往荔枝角收押所探望在囚人士，期間企圖將1個政府派發予在囚人士使用的口罩偷運離開。懲教署人員揭發後通知警方，拘捕該名24歲區議員和其21歲議員助理，以及一名39歲囚犯，涉嫌「將未經授權的物品引進監獄」，案件交由深水埗警區重案組跟進。

懲教署總懲教主任馮振遠指出，公務探訪必須事先申請，署方視乎情況給予批准後，會安排無玻璃分隔的獨立房間，以便進行文件交收簽署等，而懲教署職員及在囚人士使用的口罩，悉數由政府物流署供應使用。署方在事前收到情報，得悉涉案在囚人士透過公務探訪，將物品交予探訪人士。署方作出即時檢視及跟進，昨日透過閉路電視監察探訪過程，目睹探訪雙方有交收動作，遂轉交警方接手處理。

深水埗警區重案組偵緝督察陳文靜表示，根據懲教署紀錄，今次是相關被捕人士首次會面，有理由相信有人對政府向在囚人士派發的口罩抱有意見，但不會揣測背後的動機或意圖，強調政府派發予在囚人士的所有物品均有嚴格規管，案件仍在調查中，不排除稍後拘捕更多人。

陳續指，就案中有公職人員知法犯法，警方對相關行為表示失望。警方重申，任何人士以任何身份或角色探訪在囚人士，都必須遵守監獄條例及規則，就今次個案而言，一經定罪，最高可被判處監禁3年，呼籲市民切勿以身試法。