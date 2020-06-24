陶輝牌照屋違規位置將近還原　屋外豎「政府土地」告示

警務處外籍助理處長陶輝與其妻子，早前被揭發居住的西貢清水灣碧水新村牌照屋有多處地方違規，包括霸佔官地及僭建，地政總署已向他們發出警告信，要求在1個月內糾正。近日有工人到上址清拆僭建物，據知工程將近完成，至昨日(23日)西貢地政處在該屋附近豎立告示牌，列明該位置屬政府土地。

本月初，有工人到上址拆走花園圍欄及天台屋等，今日(24日)東網記者到現場，見拆卸工程接近完成，有工人把金屬支架等建材放到後院及天台，盆栽亦堆放在一旁。而早前被霸位的花園位置現已豎立告示牌，列明該處屬政府土地，禁止非法佔用、傾倒、挖掘及耕種。

陶輝報住的地點位於碧水新村一號牌照屋，地政總署發言人早前指，該單位屬政府土地牌照用地，近日經實地視察後發現，該處所出現天台構築物和地下構築物擴建，違反有關政府土地牌照的規定。

另外，地政總署發現該政府土地牌照用地以外的政府土地未經批准被佔用，於是已根據法例在現場張貼通知，飭令佔用人於限期前停止佔用該政府土地。如情況於限期屆滿後未有修正，該署會根據機制採取進一步執管行動。