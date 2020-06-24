涉瞞關係向好友公司採購　醫管局時任總經理被廉署起訴

廉政公署今日(24日)落案起訴一名醫院管理局時任總經理，控告她涉嫌公職人員行為失當，在處理向其私交好友所擁有的貿易公司採購總值300萬港元的貨品時，沒有申報利益衝突及作出虛假申報。被告已獲准保釋，將於本周五(26日)在沙田裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

被告63歲徐若萍，為醫管局時任護理總經理，被控一項公職人員行為失當罪名，違反普通法。被告於案發時被派至新界東聯網轄下沙田醫院及白普理寧養中心，她獲授權批核採購申請、評審採購報價，以及向醫管局建議供應商。

控罪指被告涉嫌於2012年10月16日至17年2月7日期間，身為擔任公職的人，即醫管局護理總經理，在執行公職過程中或在與該公職有關的事上，無合理辯解或理由而故意作出不當行為。

被告涉嫌在建議醫管局向一間貿易公司就貨品供應索取報價時，沒有向醫管局申報因她與一名女商人為私交好友及有財務往來而引起的利益衝突，而該女商人為該貿易公司的唯一擁有人及在該公司有直接財務權益。

被告又涉嫌在推薦由上述貿易公司供應貨品時，以及在周年申報表上，虛假地向醫管局申報她與該公司並沒有利益衝突，惟該女商人在該公司擁有直接財務權益，並與被告為私交好友及有財務往來。據報醫管局就16個貨品採購項目向上述貿易公司支付款項共逾300萬港元。