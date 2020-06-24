陸路口岸未完全通關　中二及以下級別跨境生復課無期

由於跨境學生及家長來港須接受檢疫，約3000名跨境小六生無法來港派位結果，有傳媒引述消息指，教育局計劃參照小一派位安排，下月公布升中派位結果時以郵遞方式，通知跨境生家長派位結果。據了解，當局亦預計中二級及以下約2.2萬名跨境學生，在餘下學期無法返港復課，學校仍需安排網上教學。

據悉，由於目前陸路口岸未完全通關，限制擴大復課，當局評估後認為中二級及以下跨境生在今學年餘下學期復課機會不高，而各區校長會未有計劃擴大「點對點」接駁校巴，故約2.2萬名跨境生仍需透過網上教學學習。加上中小學餘下學期在下月底結束，小學亦可延遲小五呈分試，故當局未有優先考慮安排大批跨境生在下月到港上課。

目前政策下學生需於所屬小學領取升中派位結果，據悉相關措施不變，但由於逾3000名跨境小六生無法回港復課，政府擬參照升小放榜的做法，以郵遞方式通知跨境生家長，但仍需以傳真、電郵、郵寄或授權親友代辦等方式，向獲派的中學辦理註冊手續。

另外，當局將要求中學以校本方式，處理下月14日舉行的中一編班試，例如透過審視小學成績、視像面試等方式，跨境生亦可透過上述方法進行中一「叩門」申請。