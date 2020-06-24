港府擬與泰國及廣東省建立旅遊氣泡　豁免旅客隔離

新冠肺炎疫情漸趨緩和，不少疫情受控的地區正商討建立「旅遊氣泡」，有限度重啟跨境旅遊。香港旅遊發展局總幹事程鼎一今日(24日)在電台節目上透露，政府正與泰國及內地大灣區等疫情受控地區商討推「旅遊氣泡」，冀逐步開放往來，並豁免旅客入境隔離要求。

程鼎一表示，訪港旅客在2、3月按年減少超過9成，即使現時入境人數稍為回升，但相信入境人士因工作原因才訪港。他透露，政府正與大灣區及泰國等疫情受控的地方，商討推出旅遊氣泡，逐步開放兩地往來，並豁免旅客隔離措施，相信會先容許商務旅客免隔離檢疫。

至於有消息指政府最快下周重開落馬洲口岸，他希望粵港澳三地能盡快建立「旅遊氣泡」，允許疫情控制得好的地區恢復互通，但他強調，地方防疫工作做得好，是開放旅遊的首要條件，亦要循序漸進開放口岸。

另外，旅發局今日舉辦全球首個旅遊業界網上直播論壇，討論疫情下旅遊新趨勢。參與論壇的國際管理諮詢公司McKinsey & Company麥肯錫公司董事合夥人沈思文指，根據其公司在5月進行了一項疫情下內地遊客出遊意欲調查，調查發現受訪者對出遊的信心仍然較低，在最高分5分中，對國內短途旅遊的信心只有2.5分；出境旅遊的信心更低至只有1分。

旅發局主席彭耀佳認為，安全及衞生是旅客未來出遊最重要的考慮，相信短途遊將會是新趨勢，他其後在論壇上宣布，將推出「Open House Hong Kong」平台，望將以不同的吸引優惠及精彩體驗，歡迎旅客回來。