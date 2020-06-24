政Whats噏：競委會再有高層變動　行政總裁冼博崙將離任

競爭事務委員會繼今年5月初因應換屆而出現變動後，今日(24日)公布行政總裁冼博崙做到今年9月，任期屆滿後唔會續約。因需要充足時間物色繼任人選同確保工作順利交接，競委會同冼博崙都同意將現時合約任期延長最多6個月至明年3月，期間冼博崙將繼續領導競委會行政團隊，直至任命繼任人為止。

競委會喺聲明中又提到，競委會已正式展開招聘程序，有信心交接工作能夠順利進行，而競委會嘅工作亦唔會受到影響。冼博崙就話任滿後將會離開香港，並再以律師身份重拾法庭上嘅工作。佢又話對競委會嘅工作有信心，相信可以為香港嘅消費者帶來積極正面嘅貢獻。

查實競委會嘅工作猶如「三煞位」，並唔容易做，好多時都要同私人機構周旋，但現有法例並冇賦予競委會權力，喺進行市場調查要求私人機構交出資料，就好似早前鬧得熱哄哄嘅油價問題咁，競委會因為拎唔到資料而無法處理，更因而被議員同外界嘲笑為「無牙老虎」。而首任競委會行政總裁Stanley Wong，4年前以健康理由辭任之後僅1個多月，就因病離世。