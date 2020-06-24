576人由港機場乘渡輪返澳　粵港澳健康碼互認待公布

澳門新冠肺炎疫情緩和，已連續77天沒有新增確診個案。澳門旅遊局今日(24日)表示，截至今日，已登記從香港國際機場返抵澳門北安碼頭總人數為1243人，其中576人已乘渡輪返澳，另有7人已登記於今晚乘渡輪回澳。

至於從澳門北安碼頭至香港國際機場的總船票售出數量則為525張，當中178人已乘渡輪離澳，而今晚離澳渡輪的售票數量為6張。局方續指，由於香港放寬旅客在香港國際機場轉駁時間，因此現時經香港機場返澳居民的渡輪航班不受抵港時間限制，可在抵達機場後24小時內乘坐渡輪返澳，而特別渡輪服務最後一天的抵港時間為7月16日晚上10時前。

另外，香港「健康碼」最快在本周末推出，惟有消息人士透露，首階段將抽起澳門的安排，即現階段只可用作粵港通關，香港方面亦指粵港兩地政府考慮推出「互認檢測及互免檢疫」先導計劃，有限度放寬粵港兩地的過境人流。山頂醫院醫務主任羅奕龍表示，粵港澳三地「健康碼」互認在技術上不存在很大困難，惟須待更多細節具體敲定後才可公布，希望市民耐心等待。

至於澳門居民前往珠海14日隔離醫學觀察預約系統方面，羅指出當局已就名額在開放申請數分鐘內額滿的情況做了大量工作，包括短時間內建立統一的網上申請系統，社工局亦提供協助；另亦成立跨部門審核小組作實時審核，並經流程優化措施，今日開放名額4小時後仍可申請。