工會批抗疫基金申請太嚴謹　促補貼部分旅遊從業員

在反修例事件及新冠肺炎疫情下，旅遊業大受打擊，雖然政府先後推出防疫及抗疫基金資助各行各業，惟有工會認為基金申請條件太嚴謹，不少旅遊從業員反映未能成功申請資助。政府要求從業員持有導遊或領隊牌外，還需要申請者提供曾受僱的旅行社簽發證明文件，但有不少個案因旅行社倒閉或不配合，無法取得相關文件。

第二輪防疫抗疫基金中，政府原本預計向26000名旅遊業從業員發放7億9千萬港元資助，但實際只有約17700人申請，涉及5億3100萬港元資助。工聯會議員陸頌雄及相關旅遊業工會表示，希望政府好好運用餘額，放寬受惠條件，接納旅行社簽發的證明外，應接受以帶團紀錄代替。

他們又建議政府向因特殊情況未能申請資助的從業員每人發放一筆過5000港元的特別資助，協助他們作進修及續證用途。工會亦建議政府設立特別專項進修課程，並向報名者發放進修津貼，例如深度主題公園遊、加強防疫抗疫知識等。

業界相信旅遊業不會在今年復甦，亦指旅遊業是眾多行業中復甦最慢。工聯會引述商務及經濟發展局副局長陳百里會指，若疫情持續，不排除再推出第三、四輪防疫抗疫基金，加大對旅遊業的支援。