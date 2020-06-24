元朗男子網售違禁武器涉3罪被捕　警村屋檢弓弩等逾500件武器

警方根據情報，發現近日有人在網上二手拍賣平台出售懷疑違禁武器，邊界警區刑事部深入調查後，鎖定一名懷疑為貨主的本地男子，昨晨(23日)派員到元朗塘頭埔村一間懷疑用作儲存武器的村屋埋伏，趁目標男子在早上9時許離開單位時，立即上前截查，並在其屋內搜獲大批武器。

邊界警區刑事總督察徐嘉穎表示，警方在其村屋住所搜出合共562件武器，其中115件屬法例訂明的違禁武器，包括鐵蓮花、指節刀、蝴蝶刀、彈簧刀、伸縮棍及雙節棍等，另有5把具殺傷力的弓弩等，均涉嫌違反《火器及彈藥條例》。其餘400多件為不同長度及款式的已開鋒刀劍及其他武器，並包括11支高強度雷射筆。

警方估計，檢獲的武器市值約30萬港元，相信貨源來自不同國家。行動中，警方以涉嫌「管有違禁武器」、「無牌管有槍械」及「藏有攻擊性武器」，拘捕一名報稱麻雀館職員的55歲本地男子，他正被扣留調查，案件交由邊界警區重案組跟進。

徐嘉穎指出，根據警方初步調查，相信涉案男子的武器買賣營運1個多月，前後有約10宗交易，現階段並無資料顯示售出的武器曾在近日的示威衝突中使用，但警方會循此方向繼續調查，追查買家背景及購買動機。

警方強調，如果該些具大殺傷力的武器流入市面，落入不法之徒手中，將對社區造成極大威脅，呼籲市民切勿以身試法。根據香港法例238章《火器及彈藥條例》，任何胡椒噴劑、催淚噴劑、控力逾6公斤以上的弓弩、任何動力驅動的魚槍或魚叉、槍口能量超過兩焦耳的氣槍等，均屬法例管制，如無牌管有此類物品，一經定罪，可被判罰款10萬港元及監禁14年。另外，根據香港法例第228章，任何人管有攻擊性武器意圖作非法用途，可判處罰款5千港元及監禁2年。