政Whats噏：增產假草案變侍產假　泛民拉布聲大夾惡

立法會今日(24日)恢復二讀《2019年僱傭(修訂)條例草案》，草案旨在將法定產假由目前10個星期增加至14個星期。多名議員發言支持草案，包括早前提出10項修正案、但全數被主席拒絕批准嘅議員楊岳橋，佢就繼續死撐孕婦應有權將產假變成侍產假，又狡辯話提出修正案唔係拉布喎。不過，民主派議員先後5次要求點算開會法定人數，浪費約1小時，其中1次只欠1名議員而流會。楊就將流會責任歸咎建制派，搞到多名建制派議員鬧爆反對派推卸責任。

楊發言時話，如果建制派真係咁支持草案，就唔該坐定定，話呢個係建制派應有責任，任何流會嘅責任都必定係建制派。之後佢又質疑係咪只得媽媽需要負上育兒責任，好多女士因為生仔擱置事業發展，而爸爸則可以置之不理？認為現時本港法例及機制都唔配合。

楊又話，之前提出修正案目的係畀懷孕僱員有權選擇將「附加產假」轉為「附加侍產假」，即係媽媽可考慮將假期轉畀爸爸放，分擔更多幼兒責任，但就全部被拒絕，唔明點解大家覺得一定係拉布喎。不過，無厘頭由討論增產假變成侍產假，實在偏離條例草案嘅主題，不獲批准提出都好正常啫，如果父母或兄弟子妹幫手育兒，又使唔使建議將假期轉畀佢哋呢？

議員葛珮帆聽完就鬧爆反對派裝凶作勢，扮晒好重視好支持產假咁，但之前就拖延內務委員會選舉主席，搞到成立唔到立案委員會、又就草案提咁多修正案、會議期間又不停點算開會法定人數拉布。事後仲將流會責任歸咎於建制派議員，完全係混帳！反問難道開會唔係每個議員責任？反對派口講話支持草案，但點算開會法定人數期間就1個都唔在席，諉過於人，完全係自摑嘴巴。

議員陳凱欣就話，本身通過草案嘅路已經好崎嶇，就算通過都遠遠落後於國際，但反對派議員仲諸多阻撓，好似唔記得浪費7個月先選出內會主席咁，搞到草案差點胎死腹中。佢又批評，反對派議員一邊發言話支持草案，但又一邊搞流會，流會之後仲要屈建制派要負責，大鬧反對派麻木不仁、厚顏無恥，仲形容好似唔公平嘅擲銀仔遊戲，「公係你贏、字又係我輸，咁你玩晒啦！」

其後議員陳志全就唔認輸反擊，話點人數唔係拉布，唔夠人咪點囉，仲話點人數係等多啲人落嚟聽議員發言喎！如果要坐喺會議廳先聽到議員發言，咁想聽議員發言嘅市民可能要去晒立法會聽會喇。