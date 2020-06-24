旅發局推港人消費換本地遊　學者批做法迂迴促學澳門

新冠肺炎疫情下全球封關，旅遊業受到重創，本地遊成爲業界救命草。香港旅遊發展局正推出「旅遊‧就在香港」的活動，將有1.1萬個本地優惠推出，主打於8月推廣香港本地遊，但須消費滿一定金額才能換取免費本地遊。相反澳門本周一(22日)推出的本地遊，只需報團即可獲至少280澳門元津貼。有學者擔心旅發局做法迂迴會影響推廣效果，建議參考澳門，與政府合推人頭本地旅遊津貼將會更為對焦。

全球各地的旅遊限制仍未恢復，訪港旅客數字一再創新低。旅發局最新數字顯示，訪港旅客數目仍維持極低水平，5月初步數字約8100多人次，按年下跌99.9%。在目前情況下，來港的旅客人數相信仍未能在短期內恢復，旅遊新趨勢則偏向本地遊及短途遊。

為鼓勵市民於本地消費，旅發局本月中推出「旅遊‧就在香港」平台計劃，列出旅遊、消費等資訊及優惠。旅發局總幹事程鼎一今日(24日)出席一個電台節目中談及，陸續有商戶希望加入該計劃，預計未來數星期會有1.1萬個優惠推出，希望刺激本地消費氛圍，增強外國旅客對香港防疫信心。計劃中亦推出本地遊，市民消費指定金額，則可免費換取一個參加本地旅行團的名額，當中有不同主題行程，讓市民自行挑選參與，詳情預計於7月中公布，8月正式推出。

相比起毗鄰的澳門，原來當地早已推出本地遊項目，不但推行時間更快，做法亦更方便快捷。澳門旅遊局推出的「心出發‧遊澳門」本地遊項目，澳門居民可前往加入計劃的旅行社報名參加，由本月22日至9月30日期間出發的本地遊路線。本地遊項目共15條路線，分為社區遊和休閒遊，團費包含觀光、餐費、導遊費及保險等。每人每次參團可獲津貼280澳門元，津貼上限兩次共560澳門元。首次報團的澳門居民可任意選擇參與社區遊或休閒遊，但第二次報團須選擇另一組別的路線。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，旅發局推本地遊的做法迂迴曲折，擔心會影響成效，「其實依家資訊發達，每個香港人上網就可以知道本地有咩玩，根本唔需要跟團，被控制時間，你要吸引人，就應該錢跟人走，直接刺激旅遊消費」。他建議，旅發局應與政府合作，效法澳門推出人頭本地旅遊津貼，相信會更為對焦。