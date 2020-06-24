屯門醫院兩病人被天花滲漏濺到 上層住有確診患者

屯門醫院今日(24日)公布一宗病房天花滲漏事故，指主座4樓一個外科男病房天花出現輕微滲漏，而該病房對上一層為兒科隔離病房，住有確診新冠肺炎的病人。

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‪屯院指工程人員檢查發現，5樓兒科隔離病房浴室地板出現滲漏，水滴經牆壁滲漏至下層天花，導致4樓外科病房天花出現水滴，有兩名男病人分別在本月22日及23日被濺到。

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‪屯門醫院已向衞生防護中心通報事件，經相關專家檢視事件成因及病人情況後，認為感染風險不高，不過為審慎起見，已安排被水滴濺中眼鏡的男病人入住隔離病房，進行隔離檢疫14日及14日醫學監察；而被水滴濺中腳踝的男病人，則轉往獨立病房留醫，並需接受28日醫學監察。

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‪院方昨晚已安排受病房滲漏檢查影響的6名兒科病人及12名外科病人暫時調至其他病房；另亦安排5樓的兒科隔離病房進行全面維修工程，預計需時數星期，期間會利用另一個隔離病房接收需隔離的兒科病人。而其他隔離病房亦會按計劃陸續進行全面維修工程。

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‪屯門醫院表示對受事件影響的病人致歉，並已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處匯報事件。