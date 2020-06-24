旅客無法轉機滯留香港　港府可特事特辦送往內地

11名旅客因無法經香港轉機往內地，受新冠肺炎疫情影響，返回內地的海陸空途徑均受掣肘，被迫滯留在香港國際機場多日。據了解，來往中港兩地的海天客運碼頭中轉船服務已經暫停，而受制於香港法例第599章《預防及控制疾病條例》，上述旅客亦未能入境經香港陸路口岸返回內地。然而，法例亦留有「最後一着」，內容列明政務司司長能豁免若干人士限制，甚至取消有關法例指定或附帶條件。

海天客運碼頭位於香港國際機場的機場限制區內，以往中轉機旅客只要持有有效機票或登機證存根、有效船票，以及有效旅行證件，便可毋須在機場辦理出入境手續，經由海天客運碼頭轉飛其他目的地，或轉船前往珠三角或澳門；但由於受疫情影響已經暫停服務多月。

據消息人士指出，該批旅客一般情況可先入境香港，其後經陸路口岸到內地，但疫情下，受香港法例第599章規限，所有非本香港居民從海外國家或地區乘搭飛機抵港均不得入境，即該批旅客不能入境香港，再從陸路口岸返回內地。

另外，據消息指出，該批滯留乘客仍有「一線曙光」，就是希望由港府出手特事特辦，允許有關旅客入境香港再送到深圳灣離開。雖然此方法有違第599章內容，但該法例亦列明政務司司長能豁免有關人士入境的限制，例如對保障香港人的安全或健康屬必要，又或鑑於有關個案情況極其特殊，故此在其他情況符合香港公眾利益等。