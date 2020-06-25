補習老師夥女大學生豪宅開賭　反黑拘11人

九龍城警區反三合會行動組根據線報及經深入調查後，昨日（24日）晚上約10時30分進行代號「犁庭掃穴」的打擊非法賭博行動，突擊搜查紅磡漆咸道北388號昇御門一豪宅單位，搗破一個懷疑非法撲克賭檔，拘捕11男女。

行動中，一名26歲姓吳及一名23歲姓阮男子涉嫌「經營賭博場所」被捕；一名22歲姓梁本地女大學生涉嫌「協助經營賭博場所」被捕；其餘8名男子，年齡介乎21至31歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。警方在單位內檢獲兩張賭枱、兩副撲克及約25,000港元籌碼，惟沒有搜獲現金。所有被捕男女已被扣留調查。

九龍城警區反黑組主管黃昭婷督察指出，不法分子租用上址豪宅經營非法德州撲克賭場約1個月，單位內一邊擺放了賭枱，賭場主要在WhatsApp hatsApp群組宣傳吸引賭客。

消息稱，當中一名男主持為補習老師，而協助經營賭博場所女子為一名大學生，蓄長髮及身穿短褲，專責吸引男客人，被捕賭客中有3名學生；另外單位有改裝並加裝隔音設備。

警方提醒市民，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人如於任何時候營辦賭場，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款500萬港元及監禁7年。任何人如在賭場內賭博，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款為3萬港元及監禁9個月。市民切勿以身試法。