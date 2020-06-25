東方日報A1：10內地疫彈　一逃犯自首無門　滯機場5天

東方報業集團獨家踢爆，阿聯酋航空疑疏忽，令十一名旅客滯留香港國際機場逾五日，淪為人球之餘，兼恐播疫！新冠肺炎疫情下，多個地區實施嚴謹入境及過境限制措施，惟阿聯酋航空疑無檢查清楚旅客是否符合本港機場轉機的條件，即接載十一名由杜拜經香港轉機往內地的旅客，令他們抵港後滯留機場禁區轉機大堂，至昨日達第五天。事件曝光後，政府終於醒覺，跪低兼「特事特辦」，衞生署漏夜送他們到檢疫中心隔離。而其中一名擁有杜拜籍旅客接受阿聯酋航空安排，乘搭昨晨航班返回杜拜。

衞生署昨晚稱，衞生防護中心得悉十名非港人旅客從杜拜抵港後因未能轉機而滯留香港國際機場。調查發現他們乘搭阿聯酋航空EK380航班於六月廿日抵港，相關航班曾有超過廿名乘客於抵港後收集的深喉唾液樣本對新冠病毒呈陽性反應。衞生防護中心於是安排他們以專車由機場送往指定檢疫中心。消息稱，他們會先赴亞洲博覽館檢測，再送往鯉魚門檢疫中心。

本港機場本月起雖逐步恢復轉機服務，惟提供往返內地的航班數目非常少，因內地入境政策仍然嚴謹，現時在港轉機服務並不包括飛往內地，即旅客無法從外地抵港轉機往內地。由於現時各地區轉機限制不一，航空公司要在旅客乘搭首程航班前確認清楚，然而，阿聯酋航空編號EK380航班，上周六接載一批旅客抵本港機場，他們欲轉機回內地時，因職員未按現行規定，檢查該批旅客是否持有下一程的登機許可，最終令十一名旅客滯留轉機大堂。

消息稱，十一名旅客中，有十名為內地人，包括兩名女學生，另一人為巴基斯坦籍學生，欲往內地留學。該十名內地人已寫信向內地駐港機構求助，提到早前已購買轉乘航班機票由香港飛返上海或福州，惟因在香港機場無法辦理登機證，現滯留轉機大堂，十分無助，更說會絕食抗議，要求盡快安排回到內地。

消息提到其中一名滯留內地客在機場禁區自稱「內地通緝犯」，欲返內地自首，並稱上海有關部門已與駐港機構溝通。據了解，機場管理局昨報警求助，警方到場調查，惟因本港與內地現時沒有移交逃犯安排，故警方確認有關人士在港沒有干犯任何罪行後離開。

滯留事件更嚴重的問題是衞生防護中心資料顯示，當日有廿六名來自巴基斯坦的乘客，乘搭該班機抵港後被診斷感染新冠肺炎，而且他們座位分散，意味着該批滯留人士一旦已受感染，並在轉機大堂長時間逗留，儼然成為播毒源。屆時不僅機場職員有機會被感染，外地旅客感染後亦有風險把病毒傳播。

阿聯酋航空回應稱已提供旅客返回杜拜的航班安排，但僅一人接受，並已乘搭昨晨航班返回杜拜，其餘旅客並未接受安排，仍堅持留港。阿聯酋航空表示已為餘下十名滯留旅客提供膳食，以及返回杜拜的下一班航班，並繼續與機管局及各部門協商，積極處理事件。

機管局亦稱，上周六收到報告，指該批人士並無持有可前往目的地的登機證。航空公司在外地接受旅客登機前往香港機場過境或轉機時，都必須預先確認目的地接受轉機入境旅客。航空公司有責任了解各地入境限制及檢疫要求，避免旅客滯留機場。

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